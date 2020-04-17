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ЦСКА может обменять Блажиевского в «Салават» на Сергеева

ЦСКА может обменять Блажиевского в «Салават» на Сергеева
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА может обменять защитника Артёма Блажиевского в «Салават Юлаев». В обратном направлении в таком случае отправится Артём Сергеев, который не может договориться с уфимским клубом о новом контракте.

В минувшем сезоне 26-летний Блажиевский принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "+17". В среднем за матч российский защитник проводил на льду 13 минут 58 секунд. В плей-офф Артём провёл три матча, не отметившись результативными действиями.

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. Также на его счету шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. В среднем за матч Артём проводил на льду больше 20 минут в регулярке и почти 22 минуты в плей-офф.

Контракт Блажиевского с ЦСКА истекает 30 апреля 2022 года, в свою очередь соглашение Сергеева с Уфой истекает 30 апреля 2020 года. 1 мая Артём получит статус ограниченно свободного агента.

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