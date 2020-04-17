Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голдобин: в АХЛ люди вбрасывают шайбу и бегут тебя убивать

Голдобин: в АХЛ люди вбрасывают шайбу и бегут тебя убивать
Хоккей / АХЛ 0

Российский нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин, который в следующем сезоне будет играть за ЦСКА, рассказал о минувшем сезоне.

«Когда подписывал односторонний контракт с «Ванкувером» прошлым летом, были совершенно другие мысли, другие планы на сезон. Но так получилось. Я не мог расстраиваться и забить на все. Я понял, что играю в свой любимый вид спорта. Так что не стал гнобить себя, а просто наслаждался хоккеем.

Я не первый год играю в АХЛ. Прошлый сезон я целиком провёл в НХЛ, а тут опять спустили в фарм-клуб. Тяжело было возвращаться. Ребята из АХЛ говорили мне: «Что ты тут делаешь?» Да и я сам не знал. В АХЛ, конечно, есть креативные форварды, но в каждой команде таких максимум один-два человека, а остальные работяги. Это реально тяжёлая лига, там люди вбрасывают шайбу и бегут тебя убивать», — цитирует Голдобина Sport24

Голдобин: в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя. Обещают одно, а делают другое
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020