Голдобин: в АХЛ люди вбрасывают шайбу и бегут тебя убивать

Российский нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин, который в следующем сезоне будет играть за ЦСКА, рассказал о минувшем сезоне.
«Когда подписывал односторонний контракт с «Ванкувером» прошлым летом, были совершенно другие мысли, другие планы на сезон. Но так получилось. Я не мог расстраиваться и забить на все. Я понял, что играю в свой любимый вид спорта. Так что не стал гнобить себя, а просто наслаждался хоккеем.
Я не первый год играю в АХЛ. Прошлый сезон я целиком провёл в НХЛ, а тут опять спустили в фарм-клуб. Тяжело было возвращаться. Ребята из АХЛ говорили мне: «Что ты тут делаешь?» Да и я сам не знал. В АХЛ, конечно, есть креативные форварды, но в каждой команде таких максимум один-два человека, а остальные работяги. Это реально тяжёлая лига, там люди вбрасывают шайбу и бегут тебя убивать», — цитирует Голдобина Sport24
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