Защитник «Салавата» Сергеев может продолжить карьеру в Северной Америке

«Салават Юлаев» не обменяет защитника Артёма Сергеева в ЦСКА. Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к хоккеисту, приоритетным вариантом для Сергеева является продолжение карьеры в Северной Америке. При этом российский защитник продолжает переговоры с уфимским клубом о новом контракте.

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. Также на его счету шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. В среднем за матч Артём проводил на льду больше 20 минут в регулярке и почти 22 минуты в плей-офф.

Сергеев до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ он выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев». В общей сложности в КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) балл.