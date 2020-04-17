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«Овечкин: взгляд со стороны». НХЛ представила фильм о капитане «Вашингтона»

«Овечкин: взгляд со стороны». НХЛ представила фильм о капитане «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт НХЛ на русском языке представил фильм о русской суперзвезде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине длительностью 10 минут 30 секунд.

«Не у многих была такая карьера, как у Великой Восьмерки. В свете 700-го гола суперзвезды «Вашингтона» NHL.com/ru внимательно изучил карьеру и характер Александра Овечкина», — говорится в описании видео, опубликованном ВКонтакте.

Видео можно посмотреть в официальной группе НХЛ в «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «–12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.

На данный момент из-за пандемии коронавируса сезон в Национальной хоккейной лиге временно приостановлен, срок возобновления чемпионата неизвестен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

«Когда игра становится боевой…Вы бы видели его глаза! Овечкин просто готов убивать»
Брукс Лайх и Овечкин отыграли за «Вашингтон» вместе более 10 лет. Канадец рассказал о том, каково быть напарником Великой восьмёрки.
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