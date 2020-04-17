Никитин: я бы хотел, чтобы Попов остался в ЦСКА. Вопрос – в деньгах и потолке зарплат

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что хотел бы сохранить в команде 39-летнего нападающего Александра Попова.

«Я бы хотел, чтобы Саня остался. Вопрос – в деньгах и потолке зарплат. Его отношение к делу, профессионализм, умение сыграть с любым партнером на любой позиции – думаю, что любой тренер хочет иметь такого игрока.

У каждого игрока приходит время, когда он должен переосмыслить, на что он способен и чем может быть полезен. В этом и заключается долголетие хоккеиста. Проблема многих игроков, которые считают, что они должны в 40-50 лет играть 25-30 минут. Вопрос – можно ли это делать качественно? Когда у человека есть гармония в голове и понимание, на что он способен, если это совпадает с командным интересом, тогда человек играет», – сказал Никитин во время прямого эфира на YouTube-канале «Спорт-экспресса».