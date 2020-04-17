Магнитогорский «Металлург» продлил контракты с нападающими Рожковым и Платоновым

Магнитогорский «Металлург» подписал новые контракты с нападающими Никитой Рожковым и Юрием Платоновым, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Соглашения с 20-летним Рожковым и 19-летним Платоновым рассчитаны на два года.

В сезоне-2019/2020 Рожков провел за «Металлург» 28 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, отметился тремя результативными передачами. На счету Платонова одна игра в регулярке при отсутствии результативных действий.

В минувшем сезоне Рожков считался одним из кандидатов для участия в молодёжном чемпионате мира. Однако в середине ноября Никита сломал ногу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2) и выбыл из строя на срок около шести недель. Эта травма помешала Рожкову попасть на мировое первенство.