Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Магнитогорский «Металлург» продлил контракты с нападающими Рожковым и Платоновым

Магнитогорский «Металлург» продлил контракты с нападающими Рожковым и Платоновым
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» подписал новые контракты с нападающими Никитой Рожковым и Юрием Платоновым, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Соглашения с 20-летним Рожковым и 19-летним Платоновым рассчитаны на два года.

В сезоне-2019/2020 Рожков провел за «Металлург» 28 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, отметился тремя результативными передачами. На счету Платонова одна игра в регулярке при отсутствии результативных действий.

В минувшем сезоне Рожков считался одним из кандидатов для участия в молодёжном чемпионате мира. Однако в середине ноября Никита сломал ногу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2) и выбыл из строя на срок около шести недель. Эта травма помешала Рожкову попасть на мировое первенство.

Кандидат в молодёжную сборную Никита Рожков сломал ногу и может пропустить МЧМ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020