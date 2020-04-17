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Никитин: я не просто был готов к отъездам Сорокина и Капризова, но и поддержал их решение

Никитин: я не просто был готов к отъездам Сорокина и Капризова, но и поддержал их решение
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал уход из команды Ильи Сорокина и Кирилла Капризова.

«Про их планы мы знали уже давно. Что касается Кирилла я не только был готов к его отъезду, я и поддерживал его решение, говорил, что ему нужно отправиться в НХЛ. То же могу сказать и про Илью. Хочу пожелать им, чтобы они не просто закрепились в новых командах, а значительной частью лиги.

В этом сезоне стояла задача выиграть Кубок Гагарина. Победа в регулярном чемпионате… Выиграли, и выиграли, но цель была другая. Осталось чувство недосказанности от сезона. Мы готовились защищать свой титул, а как сложилось бы в плей-офф дальше – одному богу известно. Что касается династии, то как угодно можно её называть. Одно точно — мы создали исключительный коллектив, все эти годы была отличная команда», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Никитин: давайте так — ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул
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