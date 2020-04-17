Яшкин рассказал, почему решил остаться в московском «Динамо»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал решение продлить контракт с московским клубом на два года.

«Переговоры шли хорошо. После завершения сезона мы быстро достигли соглашения. Рад, что костяк команды сохранится. Это важный фактор, учитывая, что в новом сезоне будет жёсткий потолок зарплат.

Почему все же решил остаться в КХЛ? Ситуация в мире такая, какая есть. Отправляясь за океан, можно остаться без игровой практики надолго. Никто не знает, когда возобновится хоккей в Америке, поэтому решил остаться в России.

Две-три недели отдыхал как следует. Сезон был трудным. Теперь начинаю тренировки в домашнем режиме. Заказал велотренажёр и другие необходимые приспособления. Трудно сидеть дома. Могу сказать, что никогда не выносил мусор с таким удовольствием. Дай бог, чтобы это скорее закончилось и все вернулись к нормальной жизни», — приводит слова Яшкина пресс-служба «Динамо».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Яшкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 63 (31+32) очка при показателе полезности "+34" и 75 минутах штрафного времени. В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.