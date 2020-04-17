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Суббэн: для меня Андрей Марков — один из лучших защитников в истории хоккея

Суббэн: для меня Андрей Марков — один из лучших защитников в истории хоккея
Хоккей / НХЛ 0

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс», ныне выступающий за «Нью-Джерси Дэвилз», Пи Кей Суббэн прокомментировал решение Андрея Маркова завершить игровую карьеру.

«Не могу говорить за всех великих игроков, которых я не видел в деле, но для меня Андрей Марков — один из лучших защитников в истории хоккея. Любой, кто играл с Марковым, знает, насколько он хорош. Он мог остановить лучших из лучших, а затем, когда наступало время забить важный гол в большинстве или настроить своих товарищей по команде, он снова выходил на первый план.

Это был особенный игрок, у которого я научился очень многому. Марков был немногословным для прессы, но, узнав его поближе, я понял, что это веселый человек, который хочет всегда побеждать и ставит интересы команды превыше всего. Он готов не только показывать, но и учить этому. Потрясающий игрок! Всего наилучшего, Марки. Удачи на пенсии. Спасибо тебе», — написал Суббэн в своём «инстаграме».

Чемпион мира по хоккею Андрей Марков завершил карьеру
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