Брызгалов: без госфинансирования спорт в России не сможет выжить

Известный голкипер обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о государственном финансировании в российском спорте.
«Реально ли в России уйти от госфинансирования в спорте? Мне кажется, тогда спорт не сможет выжить. Вот как финансируется та же «Лада» из моего родного Тольятти — что-то получает от области, что-то подкидывает завод. Наши болельщики не в состоянии платить большие деньги. Пусть даже у хоккеистов будут маленькие зарплаты. Но те же поездки, перелёты, переезды, экипировка, гостиницы, питание…
На это нужны огромные деньги. Тут не только зарплаты, видите. Не представляю, как можно выйти в плюс со стадионом в 10 тыс. мест при 30 домашних матчах за сезон. Тем более не всегда бывают аншлаги.
Вот мы играли в «Волгаре» на 3500 зрителей. И как выжила бы «Лада» без Волжского автомобильного завода, который полностью содержал команду? Хотя в 90-х не было огромных зарплат», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».
- 17 апреля 2020
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