Рантанен: хорошо, что «Колорадо» приходится играть против Баркова всего два раза за сезон

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился мнением о финском форварде «Флориды Пантерз» Александре Баркове.
«Саша — прежде всего двусторонний игрок, универсал. Хорошо, что нам приходится играть против него всего два раза за сезон. Больше всего мешает его клюшка. Самая длинная клюшка в лиге. Он постоянно опекает тебя, когда мы атакуем, успевает везде, отлично действует по всей площадке, а не только в зоне атаки. В прошлом году он набрал больше 90 очков. Это говорит о том, что он отлично видит площадку и является бомбардиром мирового уровня», — приводит слова Рантанена пресс-служба НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны.
- 17 апреля 2020
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