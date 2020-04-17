Рантанен: хорошо, что «Колорадо» приходится играть против Баркова всего два раза за сезон

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился мнением о финском форварде «Флориды Пантерз» Александре Баркове.

«Саша — прежде всего двусторонний игрок, универсал. Хорошо, что нам приходится играть против него всего два раза за сезон. Больше всего мешает его клюшка. Самая длинная клюшка в лиге. Он постоянно опекает тебя, когда мы атакуем, успевает везде, отлично действует по всей площадке, а не только в зоне атаки. В прошлом году он набрал больше 90 очков. Это говорит о том, что он отлично видит площадку и является бомбардиром мирового уровня», — приводит слова Рантанена пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны.