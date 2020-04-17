Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне может остаться на прежнем уровне

Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге останется на прежнем уровне в следующем сезоне. Об этом сообщил североамериканский инсайдер Энди Стриклэнд в своём «твиттере».
Напомним, потолок зарплат в НХЛ растёт практически каждый год. В текущем чемпионате потолок зарплатной ведомости клубов составляет $ 81,5 млн.
Ранее сообщалось, что руководство лиги может серьёзно увеличить максимальную сумму. Планировалось, что новый потолок будет в районе $ 84-88,2 млн.
Напомним, в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона будет действовать жёсткий потолок зарплат — 900 млн рублей (около $ 13,6 млн). Также устанавливается пол заработных плат — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы.
- 17 апреля 2020
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