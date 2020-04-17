«Сент-Луис» продлил контракт с нападающим Макикерном

«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с нападающим Маккензи Макикерном, сообщает пресс-служба клуба. Летом 26-летний американец мог получить статус ограниченно свободного агента.

Соглашение рассчитано на два года. Макикерн заработает $ 900 тыс. за сезон. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провёл за «Блюз» 51 матч, забросил 7 шайб и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Сент-Луис» набрал 94 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.