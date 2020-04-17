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Барков: конечно, я расстроен из-за паузы. «Флорида» давно не была так близко к плей-офф

Барков: конечно, я расстроен из-за паузы. «Флорида» давно не была так близко к плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказал мнение о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Мы начали прибавлять, одержали несколько побед и смогли приблизиться к зоне плей-офф. Сейчас мы находимся максимально близко к ней за последние несколько лет, и конечно я расстроился. Но ничего не поделаешь. Здоровье — главное. Так что надо подождать, беречь себя, а дальше будет видно. Я ждал, когда решится судьба сезона, но новостей нет. А значит, мы можем только тренироваться и ждать», — приводит слова Баркова пресс-служба НХЛ.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Флорида» набрала 78 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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