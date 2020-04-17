Генменеджер «Нью-Джерси»: Хьюз сможет всё, ему надо только повзрослеть

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд поделился мнением о форварде Джеке Хьюзе, который проводит свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге.

«Я ни в коем случае не хочу сказать, что он недооценил НХЛ. Не знаю, признался бы он мне в этом, будь это правдой. Или в том, как хорошо играют здесь защитники. Я говорю о том, как они катаются, как умеют закрывать зоны, как плотно играют с соперником, не давая ему времени и пространства для маневра. Не уверен, что он был к этому полностью готов. Но он боец. А ещё он молод, и у него есть желание стать одним из лучших игроков лиги. Когда придёт его время, когда он повзрослеет, за ним будет очень интересно наблюдать.

Я думаю, он понял, что в 18 лет играть в этой лиге очень непросто, но я горжусь его достижениями. Его статистические показатели могли бы быть иными … Он часто попадал в штанги, нередко партнёры упускали моменты после его передач. Но он никогда не жаловался. Сейчас он может стать сильнее, крупнее, быстрее. Он сможет всё, надо только повзрослеть», — приводит слова Фицджеральда пресс-служба НХЛ.

На драфте-2019 Хьюз был выбран в «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером. Он стал восьмым американцем, выбранным на драфте под первым номером. Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.

Игрок подписал контракт с «дьяволами» сроком на три сезона, ежегодная зарплата Хьюза составляет $ 925 тыс.