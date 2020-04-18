Хайман: хотел бы надолго остаться в «Торонто» и выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман поделился мыслями о своём будущем в клубе.

«Я хотел бы остаться в Торонто. Это то место, где я вырос. Хочу играть за «Мэйпл Лифс» в течение длительного времени. Мне здесь всё нравится. Хотел бы остаться в команде надолго и завоевать с ней Кубок Стэнли.

В некотором смысле мне повезло, что мой контракт будет действовать в следующем сезоне. К тому времени всё, наверное, уладится. Имею в виду ситуацию с потолком зарплат и другие вопросы, на которые сейчас ни у кого нет ответов», – приводит слова Хаймана Sportsnet.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны.