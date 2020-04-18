Николишин: «Чикаго» очень хотел выменять Сорокина у «Айлендерс» перед дедлайном

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» известный тренер Андрей Николишин прокомментировал вероятный переход голкипера Ильи Сорокина в «Нью-Йорк Айлендерс».
«О том, что Сорокин собирается к «островитянам» мне было известно ещё год назад. Просто существовали некие договорённости, оглашать которые раньше времени было некорректно. Илья уже давно созрел для НХЛ, и за океаном его ждёт весьма успешная карьера.
Варламов, подписавший в прошлом году четырёхлетний контракт, на 7 лет старше Сорокина. Семён будет эдаким дядькой-наставником для Ильи, который однозначно приглашался в команду как основной вратарь. Вместе с тем не факт, что он обязательно останется в Нью-Йорке. Быть может, его обменяют в другой клуб. Например, «Чикаго» очень хотел выменять Сорокина у «Айлендерс» перед дедлайном», — приводит слова Николишина портал Team Russia.
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