Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Николишин: «Чикаго» очень хотел выменять Сорокина у «Айлендерс» перед дедлайном

Николишин: «Чикаго» очень хотел выменять Сорокина у «Айлендерс» перед дедлайном
Хоккей / НХЛ 0

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» известный тренер Андрей Николишин прокомментировал вероятный переход голкипера Ильи Сорокина в «Нью-Йорк Айлендерс».

«О том, что Сорокин собирается к «островитянам» мне было известно ещё год назад. Просто существовали некие договорённости, оглашать которые раньше времени было некорректно. Илья уже давно созрел для НХЛ, и за океаном его ждёт весьма успешная карьера.

Варламов, подписавший в прошлом году четырёхлетний контракт, на 7 лет старше Сорокина. Семён будет эдаким дядькой-наставником для Ильи, который однозначно приглашался в команду как основной вратарь. Вместе с тем не факт, что он обязательно останется в Нью-Йорке. Быть может, его обменяют в другой клуб. Например, «Чикаго» очень хотел выменять Сорокина у «Айлендерс» перед дедлайном», — приводит слова Николишина портал Team Russia.

Никитин: я не просто был готов к отъездам Сорокина и Капризова, но и поддержал их решение
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020