Хинтц: Барков — один из лучших игроков НХЛ, его незаслуженно обходят вниманием

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинтц поделился мнением о финском форварде «Флориды Пантерз» Александре Баркове.

«Саша входит в число лучших игроков НХЛ, отличный универсал. Его незаслуженно обходят вниманием, а он набирает очки и выкладывается в каждом матче как в атаке, так и в обороне. Мы вместе готовились к сезону летом прошлого года, так что у меня был шанс своими глазами увидеть, насколько он хорош. В последнее время чаще говорят, что его недооценивают. Так что на него стали наконец-то обращать внимание», — приводит слова Хинтца пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны.