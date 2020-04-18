«Хумо» имеет задолженности по зарплате за март

Узбекский «Хумо» имеет задержки по выплате заработной платы игрокам и сотрудникам команды. Ранее клуб из Ташкента объявил об отказе от участия в следующем сезоне ВХЛ в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Компания, которая спонсирует «Хумо», никогда не была замечена в обмане. Задержки бывают, но всё точно выплатят. Задержки за март», – приводит слова сотрудника клуба ТАСС.

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.