Бадюков: хорошо, что Яшкин остался в «Динамо». У них с Шипачёвым отличная «химия»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал решение форварда Дмитрия Яшкина продлить контракт с московским «Динамо» на два года.
«У Яшкина были хорошие предложения из НХЛ, но для «Динамо» очень хорошо, что он остался в команде. Это важно и с точки зрения сохранения связки с Шипачёвым, и в целом этот шаг можно назвать ключевым, с прицелом на ближайшее будущее бело-голубых. Яшкин — это энергия, пробивная мощь, при этом он способен сыграть и в центре вместо Шипачёва.
Дмитрий — габаритный, но при этом хорошо владеющий коньками нападающий, успевает помогать и в обороне. У Яшкина и Шипачёва получилась очень хорошая «химия», и даже не так важно, кого тренерский штаб поставит третьим в их звено», — приводит слова Бадюкова News.ru.
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