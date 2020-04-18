Агент: Марков мечтал завершить карьеру в «Монреале»

Сергей Исаков, агент защитника Андрея Маркова, прокомментировал решение хоккеиста завершить игровую карьеру.

«В этом году Андрею исполнится 42 года, и он должен позаботиться о семье. Он умный человек и понимает, что пришло его время.

Он мечтал завершить карьеру в «Монреале». Очень этого хотел, но ничего не смог с этим поделать. Генеральный менеджер предложил ему однолетний контракт в 2017 году, а Андрей хотел двухлетний. После этого мы с ним обсуждали возможность возвращения в «Монреаль», но из этого ничего не получилось. Это плохо, потому что он хотел сыграть тысячу матчей за «Канадиенс», — приводит слова Исакова пресс-служба НХЛ.

Марков, в сезоне-2019/2020 выступавший за ярославский «Локомотив», в 23 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени. Ветеран проводил на льду 16 минут 7 секунд за встречу. В шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–1».