Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокерит» объявил об уходе защитника Лауридсена

«Йокерит» объявил об уходе защитника Лауридсена
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Оливера Лауридсена. Он защищал цвета «джокеров» четыре года.

«Это был большой шаг вперёд в моей карьере, потому что «Йокерит» – один из лучших клубов Европы. Был очень взволнован новым вызовом, и теперь, спустя четыре года, могу сказать, что не был разочарован ни одной секундой пребывания в клубе», — сказал защитник.

31-летний датский защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге только за «Йокерит». В минувшем регулярном чемпионате Лауридсен принял участие в 24 матчах, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности «–5» и 17 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Лауридсен забил один гол.

Лауридсен — постоянный игрок сборной Дании, за которую выступал на семи чемпионатах мира.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Линдбек и Шрёдер перейдут из «Торпедо» в «Йокерит», Ниеми покинет финский клуб
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020