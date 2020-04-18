«Йокерит» объявил об уходе защитника Лауридсена

Финский «Йокерит» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Оливера Лауридсена. Он защищал цвета «джокеров» четыре года.
«Это был большой шаг вперёд в моей карьере, потому что «Йокерит» – один из лучших клубов Европы. Был очень взволнован новым вызовом, и теперь, спустя четыре года, могу сказать, что не был разочарован ни одной секундой пребывания в клубе», — сказал защитник.
31-летний датский защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге только за «Йокерит». В минувшем регулярном чемпионате Лауридсен принял участие в 24 матчах, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности «–5» и 17 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Лауридсен забил один гол.
Лауридсен — постоянный игрок сборной Дании, за которую выступал на семи чемпионатах мира.
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