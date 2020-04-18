Немчинов: мне интересна работа в сборной Беларуси, хотел бы помочь ей пробиться на ОИ-2022

Бывший спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов заявил, что хотел бы войти в тренерский штаб сборной Беларуси.
«Я с Михаилом Захаровым (главный тренер сборной Беларуси. – Прим. «Чемпионата») разговаривал после того, как «Адмирал» снялся с чемпионата КХЛ. Обсуждали ситуацию, которая случилась с командой из Владивостока. Говорили и про олимпийский квалификационный турнир, который важен сборной и всей стране. И мне было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду. Следующий раз договорились связаться с Захаровым во второй половине апреля. Сейчас я в Москве, у нас самоизоляция», — цитирует Немчинова официальный сайт ФХРБ.
Напомним, «Адмирал» отказался от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги по финансовым соображениям.
- 18 апреля 2020
-
13:57
-
13:35
-
12:57
-
12:43
-
12:00
-
11:48
-
11:32
-
11:01
-
10:51
-
10:10
-
09:56
-
09:37
-
09:27
-
02:29
-
00:40
-
00:33
-
00:03
- 17 апреля 2020
-
23:52
-
23:39
-
23:05
-
22:53
-
22:37
-
21:59
-
21:56
-
21:45
-
20:59
-
20:40
-
20:15
-
19:59
-
19:50
-
19:36
-
18:50
-
18:30
-
18:25
-
17:55