Немчинов: мне интересна работа в сборной Беларуси, хотел бы помочь ей пробиться на ОИ-2022

Бывший спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов заявил, что хотел бы войти в тренерский штаб сборной Беларуси.

«Я с Михаилом Захаровым (главный тренер сборной Беларуси. – Прим. «Чемпионата») разговаривал после того, как «Адмирал» снялся с чемпионата КХЛ. Обсуждали ситуацию, которая случилась с командой из Владивостока. Говорили и про олимпийский квалификационный турнир, который важен сборной и всей стране. И мне было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду. Следующий раз договорились связаться с Захаровым во второй половине апреля. Сейчас я в Москве, у нас самоизоляция», — цитирует Немчинова официальный сайт ФХРБ.

Напомним, «Адмирал» отказался от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги по финансовым соображениям.