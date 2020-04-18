Тэлбот: я не против остаться в «Калгари», это отличная команда

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тэлбот прокомментировал своё выступление в нынешнем сезоне.
«Я подписал однолетний контракт, потому что мне нужен был сезон искупления. Я знал, что если приеду в тренировочной лагерь здоровым и в правильной ситуации, то смогу восстановить форму. Моя статистика показывает, что когда я здоров и нахожусь на вершине своей игры, то могу быть одним из лучших в лиге.
Очевидно, я не против того, чтобы продолжить играть за «Калгари». Мне здесь очень понравилось. Это отличная команда. У меня сложились действительно хорошие отношения с Риттихом и нашим тренером вратарей. Не исключаю, что вернусь сюда. При этом моя цель заключалась в том, чтобы показать, что у меня всё ещё есть желание быть первым вратарем. Считаю, что достиг её», – приводит слова Тэлбота Sportsnet.
32-летний Тэлбот принял участие в 26 матчах нынешнего регулярного сезона, в 12 из которых одержал победы и пропускал в среднем 2,63 шайбы за игру. Его коэффициент надёжности составляет 91,9%.
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