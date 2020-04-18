Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тэлбот: я не против остаться в «Калгари», это отличная команда

Тэлбот: я не против остаться в «Калгари», это отличная команда
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тэлбот прокомментировал своё выступление в нынешнем сезоне.

«Я подписал однолетний контракт, потому что мне нужен был сезон искупления. Я знал, что если приеду в тренировочной лагерь здоровым и в правильной ситуации, то смогу восстановить форму. Моя статистика показывает, что когда я здоров и нахожусь на вершине своей игры, то могу быть одним из лучших в лиге.

Очевидно, я не против того, чтобы продолжить играть за «Калгари». Мне здесь очень понравилось. Это отличная команда. У меня сложились действительно хорошие отношения с Риттихом и нашим тренером вратарей. Не исключаю, что вернусь сюда. При этом моя цель заключалась в том, чтобы показать, что у меня всё ещё есть желание быть первым вратарем. Считаю, что достиг её», – приводит слова Тэлбота Sportsnet.

32-летний Тэлбот принял участие в 26 матчах нынешнего регулярного сезона, в 12 из которых одержал победы и пропускал в среднем 2,63 шайбы за игру. Его коэффициент надёжности составляет 91,9%.

Антон Худобин в межсезонье может перейти в «Монреаль»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020