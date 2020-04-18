Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» продлил контракт с Русланом Карлиным

«Трактор» продлил контракт с Русланом Карлиным
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с нападающим Русланом Карлиным, информирует официальный сайт челябинского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один год.

Родившийся в посёлке Петрово-Дальнее Московской области Карлин прошёл хоккейную школу московских «Белых Медведей» и знаменитых «Крыльев Советов». В Молодёжной хоккейной лиге выступал за череповецкий «Алмаз». В Высшей хоккейной лиге представлял цвета пермского «Молота-Прикамье». Во взрослом хоккее полноценно заявил о себе в составе череповецкой «Северстали» и московского «Динамо».

Всего в КХЛ 28-летний уроженец Московской области провёл 215 матчей, в которых набрал 40 (21+19) очков при показателе полезности «-38».

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Трактор» заключил новый контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Косовым
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020