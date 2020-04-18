«Трактор» продлил контракт с Русланом Карлиным

Хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с нападающим Русланом Карлиным, информирует официальный сайт челябинского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один год.

Родившийся в посёлке Петрово-Дальнее Московской области Карлин прошёл хоккейную школу московских «Белых Медведей» и знаменитых «Крыльев Советов». В Молодёжной хоккейной лиге выступал за череповецкий «Алмаз». В Высшей хоккейной лиге представлял цвета пермского «Молота-Прикамье». Во взрослом хоккее полноценно заявил о себе в составе череповецкой «Северстали» и московского «Динамо».

Всего в КХЛ 28-летний уроженец Московской области провёл 215 матчей, в которых набрал 40 (21+19) очков при показателе полезности «-38».

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.