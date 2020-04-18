Джиордано: год в «Динамо» пошёл мне на пользу, за это время я прибавил во многих аспектах

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился воспоминаниями о выступлении в России. В сезоне-2007/08 канадец защищал цвета московского «Динамо».

«В то время в «Калгари» не мог рассчитывать на постоянное место в основе. Мне исполнялось 24 года, и я решил позаботиться о себе. Был готов к тому, чтобы остаться в Европе и продолжать карьеру там, если сложится.

Поехал туда, не зная, чего ожидать. К новым условиям было трудно привыкнуть. Столкнулся с языковым барьером, многие не понимают, насколько это сложно. После этого проникаешься большим уважением к парням из Северной Америки, которые играют в Европе.

Говорят, там хоккей техничнее. Но на самом деле игра похожа на олимпийский турнир в Сочи. Команды очень грамотно располагаются тактически, из-за этого результативность не такая высокая.

Зато в России получил много игрового времени и приобрёл хороший опыт. В команде ко мне все хорошо относились, так что тот год пошёл на пользу. Считаю, за это время очень прибавил во многих аспектах. Было круто, но образ жизни давался нелегко.

Что запомнилось? На тренировочной базе нас кормили три раза в день. Но сначала в столовую заходили ветераны и разбирали всё самое вкусное. А объедки доставались нам. Забавно. Там ко всему другое отношение. Представить не мог, что в перерывах можно пить чай, чтобы согреться. Помню, все мои клюшки постоянно застревали на границе. Так и провёл сезон, играя в основном не своей клюшкой», – приводит слова Джиордано Sportsnet.