Воронин: в топ-клубах ВХЛ условия порой не хуже, чем в КХЛ

Нападающий «Хумо» Артём Воронин рассказал о планах на будущее после отказа узбекского клуба от участия в следующем сезоне ВХЛ.

«Предложения от клубов уже есть. Не скажу, что много. Но пока и время есть подождать. Называть конкретно команды не буду, никуда не спешу. Но надеюсь, что с карьерой всё будет хорошо.

С удовольствием вернулся бы в элиту, не скрою. Но буду рассматривать предложения и из Высшей лиги. В Ташкенте у меня было такое интересное предложение, что не у всех игроков КХЛ такие условия есть. Был всем доволен. В топ-клубах ВХЛ условия порой не хуже, чем в нашей главной лиге. Тем более важно, чтобы не только мне, но и семье в городе было комфортно. Опять же, в «Хумо» я получал много времени, как форвард, мог себя проявить», — приводит слова Воронина «Матч ТВ».