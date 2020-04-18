Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Зарипова: торгуемся с «Ак Барсом», другие варианты пока не рассматриваем

Агент Зарипова: торгуемся с «Ак Барсом», другие варианты пока не рассматриваем
Хоккей / КХЛ 0

Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, рассказал о переговорах клиента с казанским клубом по новому контракту.

«Торгуемся. Альтернативные варианты продолжения карьеры пока не рассматриваются. Рано их рассматривать, будем это делать после первого мая», — приводит слова Николаева ТАСС.

В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Зарипова в эфире клубного телевидения «Ак Барса» поздравил с новым контрактом президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Затянуть кошельки. 10 игроков КХЛ, которые не получат прежних денег по новым контрактам
Виной тому возраст, жёсткий потолок зарплат и уровень игры отдельных хоккеистов.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020