Агент Зарипова: торгуемся с «Ак Барсом», другие варианты пока не рассматриваем
Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, рассказал о переговорах клиента с казанским клубом по новому контракту.
«Торгуемся. Альтернативные варианты продолжения карьеры пока не рассматриваются. Рано их рассматривать, будем это делать после первого мая», — приводит слова Николаева ТАСС.
В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Ранее Зарипова в эфире клубного телевидения «Ак Барса» поздравил с новым контрактом президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.
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Виной тому возраст, жёсткий потолок зарплат и уровень игры отдельных хоккеистов.
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