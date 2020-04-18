Член Зала славы НХЛ — о симптомах коронавируса: думал, что умираю. Это ужасно
Член Зала хоккейной славы Берьё Сальминг рассказал, что у него были симптомы коронавируса.
«Было страшно. У меня были проблемы с дыханием. Иногда даже не мог дышать. Знобило, это было ужасно. Чувствовал, что умираю. Думал, что умираю. Вот как плохо мне было. Это невозможно описать. Я был так болен. К счастью, скорая помощь приехала и доставила меня в больницу.
Не сказали, был ли у меня коронавирус. В то время он ещё не охватил Швецию. Это произошло немного раньше. Что бы это ни было, я решил оставаться дома, заботиться о себе и делать всё возможное, чтобы поправиться. Сейчас я снова становлюсь собой. Пока ещё не полностью оправился, но мне лучше», — цитирует Берьё Сальминга официальный сайт НХЛ.
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