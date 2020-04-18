Источник: Захар Арзамасцев подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Защитник Захар Арзамасцев перейдёт из уфимского «Салавата Юлаева» в екатеринбургский «Автомобилист», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». 27-летний уроженец Новокузнецка подпишет с уральским клубом соглашение сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Арзамасцев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков при показателе полезности "-8" и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 16 минут 6 секунд за матч. В шести матчах Кубка Гагарина Арзамасцев отдал две результативные передачи при показателе полезности «0».



Хоккеист выступал за московский ЦСКА, череповецкую «Северсталь», ярославский «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург».

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