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Ларичев: пробежка за круассанами — целая тренировка, поверьте

Ларичев: пробежка за круассанами — целая тренировка, поверьте
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Иван Ларичев рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за коронавируса.

«Сразу после окончания чемпионата успели с супругой побывать в Южной Африке, на Занзибаре. Нам очень понравилось! Океан и песок – там что-то невообразимо красивое!

После поездки на Занзибар вернулись на родной остров супруги — Васильевский. Все карты спутал карантин. Поехали за город, на дачу родителей супруги, в 150 км от Питера, местечко Глебычево. Приезжали к нам и родители Ирины. Сейчас мы остались одни.

Чем занимаюсь? Велотренажёров здесь нет, но пробежки до магазина и обратно совершаю. Здесь расстояния, сами понимаете, приличные. Так что одна пробежка за хлебом и любимыми женой круассанами – целая тренировка, поверьте. Ведь после того бегаю до обеда, иначе Ирина меня не кормит», — цитирует Ларичева официальный сайт «Витязя».

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