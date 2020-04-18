Ларичев: пробежка за круассанами — целая тренировка, поверьте

Нападающий «Витязя» Иван Ларичев рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за коронавируса.
«Сразу после окончания чемпионата успели с супругой побывать в Южной Африке, на Занзибаре. Нам очень понравилось! Океан и песок – там что-то невообразимо красивое!
После поездки на Занзибар вернулись на родной остров супруги — Васильевский. Все карты спутал карантин. Поехали за город, на дачу родителей супруги, в 150 км от Питера, местечко Глебычево. Приезжали к нам и родители Ирины. Сейчас мы остались одни.
Чем занимаюсь? Велотренажёров здесь нет, но пробежки до магазина и обратно совершаю. Здесь расстояния, сами понимаете, приличные. Так что одна пробежка за хлебом и любимыми женой круассанами – целая тренировка, поверьте. Ведь после того бегаю до обеда, иначе Ирина меня не кормит», — цитирует Ларичева официальный сайт «Витязя».
- 18 апреля 2020
-
18:56
-
18:39
-
18:18
-
18:07
-
17:45
-
17:30
-
17:24
-
16:52
-
16:43
-
16:10
-
15:24
-
15:07
-
14:42
-
13:57
-
13:35
-
12:57
-
12:43
-
12:00
-
11:48
-
11:32
-
11:01
-
10:51
-
10:10
-
09:56
-
09:37
-
09:27
-
02:29
-
00:40
-
00:33
-
00:03
- 17 апреля 2020
-
23:52
-
23:39
-
23:05
-
22:53
-
22:37