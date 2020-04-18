Ларичев: пробежка за круассанами — целая тренировка, поверьте

Нападающий «Витязя» Иван Ларичев рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за коронавируса.



«Сразу после окончания чемпионата успели с супругой побывать в Южной Африке, на Занзибаре. Нам очень понравилось! Океан и песок – там что-то невообразимо красивое!



После поездки на Занзибар вернулись на родной остров супруги — Васильевский. Все карты спутал карантин. Поехали за город, на дачу родителей супруги, в 150 км от Питера, местечко Глебычево. Приезжали к нам и родители Ирины. Сейчас мы остались одни.



Чем занимаюсь? Велотренажёров здесь нет, но пробежки до магазина и обратно совершаю. Здесь расстояния, сами понимаете, приличные. Так что одна пробежка за хлебом и любимыми женой круассанами – целая тренировка, поверьте. Ведь после того бегаю до обеда, иначе Ирина меня не кормит», — цитирует Ларичева официальный сайт «Витязя».