Сотрудник «Тампы-Бэй» стал производить защитные маски на 3D-принтере

Сотрудник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брюс Хаффман стал производить защитные медицинские маски на 3D-принтере, сообщает официальный сайт «молний».



Хаффман нашёл схему для производства маски в Интернете. Созданная маска не заменяет полностью специальный респиратор, но действует как барьер, чтобы человек не прикасался к лицу, и защищает от распространения болезни капельным путём. Маска может использоваться несколько раз, фильтр для неё изготовлен из распространённого нетканого материала.



Хаффман сообщил об этой инициативе руководству «молний». Клуб согласился покрыть стоимость материалов и помог с распространением масок. Хаффман изготовил уже около 300 масок.



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