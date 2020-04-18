Кекяляйнен: верили, что найдём замену Бобровскому. Наши ребята воспользовались шансом

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал новый контракт с вратарём Йоонасом Корписало. Новое соглашение с голкипером рассчитано на два года. За первый год контракта 25-летний финн заработает $ 2,2 млн, за второй — $ 3,4 млн.



«Отлично, что вместе с Мерзликиным у «Коламбуса» есть два вратаря высокого уровня. Для клуба это отличная ситуация, тем более что оба голкипера имеют пространство для роста. Верили, что после ухода Сергея Бобровского наши голкиперы сумеют его заменить, выдержав уровень ответственности. Мы дали нашим ребятам шанс, и они его полностью оправдали», — цитирует функционера официальный сайт клуба.



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