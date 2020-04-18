Агент Мозякина: всё, что пишут про контракт, — глупость. С «Металлургом» идут переговоры
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, прокомментировал информацию о подписании нового контракта с клубом. Ранее появились слухи, что Мозякин подписал с «Металлургом» однолетний контракт на 60 млн рублей.
«Всё, что сейчас пишется в прессе относительно Сергея Мозякина и каких-то сумм и якобы подписанных контрактов, — глупость, которая не соответствует действительности. На данный момент идут переговоры», — рассказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.
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Свободных мест в командах КХЛ становится всё меньше. А потолок зарплат заставляет менеджеров клубов торопиться и ставить жёсткие условия.
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