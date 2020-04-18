«Салават Юлаев» стал обладателем виртуального Кубка Гагарина
Уфимский «Салават Юлаев» стал обладателем виртуального Кубка Гагарина, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В финальной серии уфимский клуб победил «Йокерит» со счётом 4-0. Напомним, все результаты определялись голосованием болельщиков.
КХЛ прервала плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, после чего начался виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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Привёл бы Умарк «Салават» к Кубку Гагарина? Вопросы, оставшиеся без ответа в КХЛ
За неимением хоккея остаётся только рассуждать.
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