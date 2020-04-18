Минское «Динамо» отправилось в отпуск

Хоккеисты и тренеры минского «Динамо» отправились в отпуск, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.



«С учётом накопившихся выходных дней и сложной эпидемиологической обстановки в мире было решено завершить учебно-тренировочный сбор и распустить игроков по домам. Ряд легионеров уже покинули Беларусь, некоторые улетят в ближайшие дни», — указано в заявлении клуба.



Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.