Басков: ведём напряжённую работу по формированию состава, вовлекли Вудкрофта

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал решение досрочно отправить команду в отпуск.



«Команда хорошо потрудилась после завершения сезона. Тренерский штаб остался доволен отношением хоккеистов к делу. Особенно этот период был полезен для молодых игроков — им нужно много работать над собой. Сейчас мы поблагодарили и отпускаем игроков, которым необходимо отдохнуть и восстановиться после непростого сезона, побыть в кругу семей. Но вскоре многих из них ждём назад. При этом тренерский штаб раздал хоккеистам планы индивидуальной подготовки, и от того, насколько игроки их выполнят, в какой форме вернутся в расположение клуба, во многом будет зависеть их будущее в «Динамо».



Несмотря на неопределённую ситуацию, которая сложилась в мировом хоккее в связи с пандемией, мы ежедневно ведём работу по формированию состава на следующий сезон, стараемся сделать всё возможное, чтобы избежать просчётов, допущенных нами ранее. В этот процесс активно вовлечён тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским. Первым публичным шагом станут квалификационные предложения, которые мы должны сделать до 30 апреля», — цитирует Баскова официальный сайт «Динамо».