Басков: ведём напряжённую работу по формированию состава, вовлекли Вудкрофта

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал решение досрочно отправить команду в отпуск.
«Команда хорошо потрудилась после завершения сезона. Тренерский штаб остался доволен отношением хоккеистов к делу. Особенно этот период был полезен для молодых игроков — им нужно много работать над собой. Сейчас мы поблагодарили и отпускаем игроков, которым необходимо отдохнуть и восстановиться после непростого сезона, побыть в кругу семей. Но вскоре многих из них ждём назад. При этом тренерский штаб раздал хоккеистам планы индивидуальной подготовки, и от того, насколько игроки их выполнят, в какой форме вернутся в расположение клуба, во многом будет зависеть их будущее в «Динамо».
Несмотря на неопределённую ситуацию, которая сложилась в мировом хоккее в связи с пандемией, мы ежедневно ведём работу по формированию состава на следующий сезон, стараемся сделать всё возможное, чтобы избежать просчётов, допущенных нами ранее. В этот процесс активно вовлечён тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским. Первым публичным шагом станут квалификационные предложения, которые мы должны сделать до 30 апреля», — цитирует Баскова официальный сайт «Динамо».
- 18 апреля 2020
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:13
-
20:10
-
20:00
-
19:43
-
19:25
-
18:56
-
18:39
-
18:18
-
18:07
-
17:45
-
17:30
-
17:24
-
16:52
-
16:43
-
16:10
-
15:24
-
15:07
-
14:42
-
13:57
-
13:35
-
12:57
-
12:43
-
12:00
-
11:48
-
11:32
-
11:01
-
10:51
-
10:10
-
09:56
-
09:37
-
09:27