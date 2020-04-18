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Бернье рассказал, как тренируется с помощью теннисного тренажёра

Бернье рассказал, как тренируется с помощью теннисного тренажёра
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Детройт Ред Уингз» Джонатан Бернье рассказал, что тренируется дома в условиях карантина с помощью теннисного тренаржёра.

«Если есть возможность провести тренировку не на льду, такая машина, с теннисными мячиками, поможет вам поработать над реакцией. Много раз отрабатывая одно и то же движение, внезапно понимаешь, что оно уже доведено до автоматизма и всегда выполняется правильно. На льду же иногда приходится тянуться, чтобы поймать шайбу. Такие занятия помогают мне лучше контролировать ситуацию», — приводит слова Бернье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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