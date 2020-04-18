Панарин — о домашних тренировках: буду бросать, пока не расшибу соседям окно

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о домашних тренировках.



«Я сейчас нахожусь в загородном доме под Нью-Йорком, в сам город вообще не езжу. Чем этот мой день отличается от предыдущих? Тем, что я сегодня шлифанул обед мороженым. Обычно я так не делаю. В этом всё отличие. Но разнообразие есть. Мы не так давно вернулись от Бобровских. А теперь наслаждаемся своим домом, я вот никак гараж не могу достроить.



Я сделал себе не такой лёд, на котором гоняю на коньках. Это просто пластиковый лист, и с него можно бросать шайбы. Пока сделал в пробном режиме. Хотел сначала в подвале его установить. Но понял, что не настолько люблю хоккей. И буду бросать максимум летом, потому что в другое время и так хоккея много. Ну а летом можно и на улице побросать. Поэтому заказал себе лист, ворота. Сейчас на днях должны прийти. Привёз клюшки со стадиона и буду бросать, пока кому-то из соседей не расшибу окно», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке Российский нападающий «Рейнджерс» вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал о своей самоизоляции в США.