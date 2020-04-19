21 год назад завершил карьеру легендарный хоккеист Уэйн Гретцки

21 год назад завершил карьеру лучший бомбардир и снайпер в истории Национальной хоккейной лиги — нападающий Уэйн Гретцки. Гретцки завершил карьеру в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» матчем с «Питтсбург Пингвинз». В этой игре он набрал своё последнее очко в карьере, отдав результативную передачу. Это очко стало 2857-м в чемпионатах НХЛ (894+1963) — рекордный показатель до сих пор.

Уэйн Гретцки — один из самых легендарных спортсменов XX века. Форвард — трёхкратный победитель Кубка Канады, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, девятикратный обладатель «Харт Трофи» и 10-кратный обладатель «Арт Росс Трофи».



47 набранных Гретцки в плей-офф очков в 1985 году и 31 передача в 1988 году до сих пор являются рекордами для одного розыгрыша плей-офф. Также Гретцки удерживает рекорды по количеству голов (122), передач (260), очков (382), хет-триков (10) и победных голов (24) в плей-офф за карьеру.