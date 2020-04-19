Тротц: Овечкин и Кросби спасли НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Было много вопросов о том, сможешь ли ты победить с Алексом. Ключ был в том, чтобы заставить его немного подрасти. Ценит вещи, которые не требуют таланта. Сделав это, он стал действительно хорошим капитаном. Он понял тот факт, что его наследие не будет определяться всеми остальными. Его наследием будет то вдохновение, которое он принёс. Соперничество с Кросби? В некотором смысле они спасли НХЛ», — приводит слова Тротца журналист Грега Вышински в «твиттере».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «–12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.

На данный момент из-за пандемии коронавируса сезон в Национальной хоккейной лиге временно приостановлен.

Ранее Овечкин в зажигательно станцевал во время тренировки с женой и сыном. Видео опубликовала жена Александра в «Инстаграме».



