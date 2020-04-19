Стэйпл: в России Сорокин играл за один из лучших клубов. Теперь ему придётся перестроиться

Американский журналист Артур Стэйпл, являющийся старшим обозревателем матчей «Нью-Йорк Айлендерс», поделился мнением о перспективах в клубе российского голкипера Ильи Сорокина.

«Похоже, в обеих командах из Нью-Йорка будут полностью российские вратарские бригады, и это интересный момент. Знаю, что Сорокин и Игорь Шестёркин, который играет за «Рейнджерс», — хорошие друзья, и, мне кажется, это сделает соперничество между командами ещё более интересным, причём на долгие годы.



Что касается перспектив Сорокина, он был очень успешен в КХЛ, но в России он выступал за один из лучших клубов. Ему придётся перестроить свою игру, придётся привыкнуть, что теперь по его воротам будет гораздо больше бросков, но присутствие Варламова в команде должно помочь. Кроме того, в «Айлендерс» работает Митч Корн, тренер вратарей, который в своё время помог Доминику Гашеку стать одним из лучших голкиперов в мире. Не думаю, что пройдёт много времени, прежде чем Сорокин станет первым номером «Айлендерс», — сказал Стэйпл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.