Da Windy City: «Чикаго» никогда не забудет обмен Панарина. Худшая сделка

Обозреватель портала Da Windy City поделился мнением об обмене нападающего Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс». Сделка произошла в 2017 году.
«Найдите кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как Артемий Панарин смотрел на Патрика Кейна, когда они выступали вместе за «Чикаго». Они были лучшим дуэтом в лучшей связке нападения во всей лиге на протяжении двух сезонов.
Находилось множество людей, заявлявших, что Панарин хорош лишь благодаря Кейну, но как же они ошибались. После разъединения с Кейном он заиграл даже лучше. Брэндон Саад даже близко не стоял с Панариным, который является одним из лучших фланговых нападающих в мире. В «Коламбусе» он проявил себя настолько круто, что получил семилетний контракт на $ 11,6 млн от «Рейнджерс». Это «элита элит».
Панарин — игрок калибра MVP, а они просто взяли и обменяли его. С ним в составе команда точно выходила бы в плей-офф ещё два года. Слова Патрика Кейна, что больше всего ему нравилось играть с Панариным, говорят о многом. Это был непростительный для «Чикаго» обмен, который команда, вероятно, никогда не забудет. А эти комментарии Кейна должны послужить толчком для некоторых перемен. Данная сделка была не просто плохой, а худшей», — сказано в статье.
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