Вайсфельд — о контракте Яшкина с «Динамо»: очень верное решение, тут видна ясная логика

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение форварда Дмитрия Яшкина заключить двухлетнее соглашение с московским «Динамо».

«Со стороны Яшкина видна ясная логика. Тем более руководство «Динамо» уже заявило, если у Дмитрия будет через год хорошее предложение из НХЛ, то его отпустят. Со стороны игрока это очень верное решение. Ведь не известно, когда НХЛ начнёт чемпионат. Насколько повысится эскроу? Насколько понимаю, каких-то сногсшибательных предложений из-за океана у Яшкина сейчас нет. Мы вот любим считать миллионы, которые игроки там зарабатывают. А на руки они получат в нынешней ситуации, дай бог если пятьдесят процентов. Не так там всё радужно.



В КХЛ сейчас обстановка гораздо яснее. Как только пандемия закончится, начнётся следующий сезон. А в Северной Америке собираются ещё прошлый доигрывать. Очень все запутанно. В таком возрасте, как у Яшкина, надо думать уже и о своей материальной базе, о семье. Дополнительный аргумент – он в «Динамо» играет в первой пятёрке, получает много времени, хорошо себя проявляет как атакующий форвард», – цитирует Вайсфельда сайт «Матч ТВ».