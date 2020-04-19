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Стэйпл: обстановка в Нью-Йорке — словно фильм ужасов. Это действительно выглядит страшно

Стэйпл: обстановка в Нью-Йорке — словно фильм ужасов. Это действительно выглядит страшно
Хоккей / Прочие 0

Американский журналист Артур Стэйпл, являющийся старшим обозревателем матчей «Нью-Йорк Айлендерс», рассказал о ситуации в Нью-Йорке.

«Очень трудные времена. И очень странные, потому что весь мир испытывает одно и то же, будь вы американец или русский, профессиональный спортсмен или болельщик. Сейчас мы все сидим в одной лодке. Люди повсюду теряют работу, уходит привычный образ жизни. Спорт кажется уже таким маленьким вопросом по отношению ко всему происходящему вокруг. Но многие хотят видеть, как НХЛ и другие лиги всё же снова начнут играть в какой-то момент.

Это действительно выглядит страшно. Живу примерно в часе езды от города, но у меня много друзей, которые живут в центре. Могу сказать, что это похоже на фильм ужасов. Нью-Йорк стал очень тихим, если сравнивать с прежним временем — тогда город постоянно гудел. Сейчас же только сирены скорой помощи, город сильно изменился. У нас в Коннектикуте всё по-другому, здесь всегда было тихо, поэтому разница не особенно ощущается. Но все соседи сидят по домам», — сказал Стэйпл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«Это похоже на фильм ужасов. Раньше Нью-Йорк гудел, сейчас только сирены скорой помощи»
Журналист авторитетного издания The Athletic Дэвид Стэйпл рассказал о жизни в Нью-Йорке, событиях НХЛ и перспективах Сорокина в «Айлендерс».
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