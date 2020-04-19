Сен-Пьер: ещё могу играть в КХЛ, но нужно, чтобы какой-то клуб проявил ко мне интерес

Бывший форвард «Барыса» Мартен Сен-Пьер поделился мнением о возможном возвращении в казахстанский клуб.

«Ещё могу играть в КХЛ. Но нужно, чтобы какой-то клуб проявил ко мне интерес. Вернуться в «Барыс»? Желание есть, конечно. Сыграл на ЧМ-2019 в первом дивизионе, представляя Казахстан. Надеюсь, играл хорошо. Думал, сделал то, что нужно, что мною довольны и подпишут на следующий сезон. Но ни о каком интересе со стороны «Барыса» не услышал. Так что это было их решением.

Надеюсь, новый хоккейный сезон начнётся вовремя, всё вернётся к нормальной жизни. Что касается меня, я снова буду играть в Европе, но не уверен, в какой именно лиге. Войду в свой 17-й профессиональный сезон, поэтому очень взволнован», – цитирует Сен-Пьера Sports.kz.