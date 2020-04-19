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Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Вадимом Антипиным

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Вадимом Антипиным
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Вадимом Антипиным, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Вадим провёл пять матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ, но результативными действиями не отличился. В среднем российский защитник проводил на льду чуть больше шести минут.

В Высшей и Молодёжной хоккейной лигах Антипин сыграл по 25 матчей за «Зауралье» и «Стальных Лис». В молодёжке набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+5», а в ВХЛ записал на свой счёт две результативные передачи и показатель «+2».

Примечательно, что 19-летний Вадим является младшим братом Виктора Антипина, с которым ранее «Магнитка» не смогла договориться о пересмотре контракта.

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