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Ковальчук — о сезоне: всё складывается тяжелее, чем я думал. Но жизнь – это борьба

Ковальчук — о сезоне: всё складывается тяжелее, чем я думал. Но жизнь – это борьба
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли, если сезон НХЛ возобновится.

«Сам принял решение разорвать контракт с «Лос-Анджелесом» и начать всё сначала, потому что всегда мечтал завоевать Кубок Стэнли. Если для этого нужно было поступить таким образом, значит, так тому и быть. Всё складывается иначе, тяжелее, чем я думал, но в этом суть. Жизнь – это борьба.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новой системе игры. Тут отличные ребята, и я очень рад, что присоединился к ним. Дело не только в том, что Овечкин мой друг. У нас есть шанс победить. Надеюсь, мы завершим сезон и начнём плей-офф. Думаю, наша команда готова. Тут собрались габаритные, сильные ребята. У них есть опыт и нет травм», – цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Илья Ковальчук: в этом сезоне у «Вашингтона» отличный шанс выиграть Кубок Стэнли
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