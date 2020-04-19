Аль-Джилауи — о вечеринках новичков в Канаде: могут и бутылкой газировки о голову ударить

Нападающий системы московского «Динамо» Хассан Аль-Джилауи рассказал о периоде карьеры, проведённом в Канаде.

«Помимо того что уезжал в GMHL, я заканчивал там старшую школу. Получается, одновременно играл и учился. Ездил на сборы, и поступило предложение продолжить карьеру там. Там играет много европейцев. Эта лига, наверное, сильнее нашей юниорской лиги, но на голову слабее МХЛ. В GMHL есть смысл играть, если тебе 17–18 лет. В 20–21 год необходимо расти. Опыта там можно набраться, но этого мало, необходимо прогрессировать с каждым днём. После GMHL попал в молодёжную команду «Динамо» Москва.

В англоязычной части тоже обожают хоккей. Во всей Канаде хоккей одинаково любят. Только заметил, что во французской провинции не очень хорошо относятся к англоязычным канадцам. Заходишь в магазин во французской части, говоришь с ними на английском, а они смотрят на тебя как не на своего. Когда понимают, что акцент не канадский, а иностранный, начинают на английском с тобой разговаривать. Если понимают, что ты канадец, то специально не разговаривают на английском языке.

Вечеринки новичков? Да, про них лучше не рассказывать. Кто-то может бутылку газировки о голову ударить, а потом ты должен быстро её выпить. Меня не трогали. Может быть, они русских боятся трогать при посвящении. А канадцы и американцы любят такие вещи», — цитирует Аль-Джилауи пресс-служба ВХЛ.