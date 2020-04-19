Михайлов: жду большого прогресса от Окулова, он завалил прошедший чемпионат

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о новых контрактах форвардов ЦСКА Антоне Слепышеве и Константине Окулове.



«Очень порадовало, что «армейский» клуб сохранил форварда Слепышева, который в прошедшем сезоне сделал несколько шагов вперёд, стал одним из лидеров команды. Считаю, и клуб, и игрок в данной ситуации приняли верное решение. Если в НХЛ уедут Капризов и Григоренко, то Слепышев способен взять на себя главную роль в атаке.



В предстоящем сезоне жду большого прогресса и от Окулова. В позапрошлом сезоне он показал свой талант, однако прошедший чемпионат, на мой взгляд, завалил, учитывая его высокий потенциал. Предстоящий год покажет истинный уровень этого нападающего», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

ЦСКА заключил новый контракт с нападающим Окуловым