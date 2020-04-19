Михайлов: жду большого прогресса от Окулова, он завалил прошедший чемпионат
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о новых контрактах форвардов ЦСКА Антоне Слепышеве и Константине Окулове.
«Очень порадовало, что «армейский» клуб сохранил форварда Слепышева, который в прошедшем сезоне сделал несколько шагов вперёд, стал одним из лидеров команды. Считаю, и клуб, и игрок в данной ситуации приняли верное решение. Если в НХЛ уедут Капризов и Григоренко, то Слепышев способен взять на себя главную роль в атаке.
В предстоящем сезоне жду большого прогресса и от Окулова. В позапрошлом сезоне он показал свой талант, однако прошедший чемпионат, на мой взгляд, завалил, учитывая его высокий потенциал. Предстоящий год покажет истинный уровень этого нападающего», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
ЦСКА заключил новый контракт с нападающим Окуловым
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